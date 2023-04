PSG, Galtier difende Messi: «Fischi ingenerosi, ha dato tanto» (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Christophe Galtier, allenatore del PSG, sui Fischi dei propri tifosi contro Lionel Messi dopo l’ultima sconfitta Christophe Galtier, dopo la sconfitta casalinga del PSG contro il Lione, ha parlato dei Fischi riservati a Messi dal pubblico parigino. PAROLE – «Personalmente trovo che i Fischi siano stati ingenerosi perché Leo è un giocatore che dà tanto. Ha dato tanto nella prima parte di stagione, ha segnato e fornito assist nel 2023; sta anche agli altri, ai suoi compagni portare qualche giocata in più per creare pericoli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Christophe, allenatore del PSG, suidei propri tifosi contro Lioneldopo l’ultima sconfitta Christophe, dopo la sconfitta casalinga del PSG contro il Lione, ha parlato deiriservati adal pubblico parigino. PAROLE – «Personalmente trovo che isiano statiperché Leo è un giocatore che dà. Hanella prima parte di stagione, ha segnato e fornito assist nel 2023; sta anche agli altri, ai suoi compagni portare qualche giocata in più per creare pericoli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CronacheTweet : Il PSG continua a non ingranare e viene fischiato. Contro il Lione è arrivata la 2da sconfitta consecutiva (entramb… - sportli26181512 : PSG-Lione 0-1, gol e highlights. Decide rete di Barcola, Messi fischiato: Ancora un ko per il Psg in campionato: do… - Daniele20052013 : #PSG, #Galtier: “È mancato l’orgoglio, servirà un esame di coscienza” - HeranvalTony : Galtier 2022-2023 1080p60 HD || MAGICAL TACTICS AT PSG ???? THE EMMENTAL GUARDIOLA ? - DIRETTADCM : #PSG , #Galtier : “È mancato l’orgoglio, servirà un esame di coscienza” ?? -