Prova a rubare cibo al market per la domenica delle Palme e in lacrime ammette il furto | carabinieri le pagano la spesa

A Penne, in provincia di Pescara, una 63enne è stata sorpresa mentre rubava cibo in un supermercato: i carabinieri, chiamati dal titolare, le hanno pagato la spesa. La donna aveva tentato di rubare generi alimentari di prima necessità in un supermercato di Penne allo scopo di poter pranzare nel giorno della domenica delle Palme. La storia a lieto fine è avvenuta nella mattinata di domenica 2 aprile nei pressi di un supermercato di una nota catena nazionale. Un carabiniere fuori servizio intento a fare la spesa è stato infatti avvicinato dal direttore del punto vendita che lo informava della presenza di una donna intenta a occultare all'interno del suo zaino e delle tasche del giubbotto che indossava, beni alimentari ...

