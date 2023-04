Protesi ginocchio e anca, al Fatebenefratelli di Benevento il computer affianca il chirurgo (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl progetto che prevede l’uso nella sala operatoria del computer si è concretizzato nell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento col supporto delle Direzioni Amministrativa e Sanitaria; due pazienti, con le caratteristiche idonee, sono stati, infatti, sottoposti ad un intervento di Protesi di ginocchio computer assistita. Successivamente il progetto prevede l’utilizzazione del braccio robotico, fanno sapere dal nosocomio sannita. I chirurghi sono stati affiancati nel loro lavoro da un computer che ne ha seguito il percorso. “Ciò non significa che la macchina ha sostituito l’uomo – spiegano al Fatebenefratelli – ma che la macchina è entrata in sintonia con l’uomo e con il paziente, aiutando ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl progetto che prevede l’uso nella sala operatoria delsi è concretizzato nell’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdicol supporto delle Direzioni Amministrativa e Sanitaria; due pazienti, con le caratteristiche idonee, sono stati, infatti, sottoposti ad un intervento didiassistita. Successivamente il progetto prevede l’utilizzazione del braccio robotico, fanno sapere dal nosocomio sannita. I chirurghi sono stati affiti nel loro lavoro da unche ne ha seguito il percorso. “Ciò non significa che la macchina ha sostituito l’uomo – spiegano al– ma che la macchina è entrata in sintonia con l’uomo e con il paziente, aiutando ...

