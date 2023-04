Pronostici Coppa Italia e principali appuntamenti della settimana (Di lunedì 3 aprile 2023) simple html dom voku html wrapper > Ritorna l’appuntamento con la Coppa Italia, con le due semifinali Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina. Queste e altre sfide sono oggetto dei Pronostici di Superscommesse, che hanno analizzato anche gli appuntamenti di Premier League. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento i due match Chelsea-Liverpool e Manchester United-Brentford, validi per il recupero dell’ottava giornata. Juventus – Inter: Under 2.5 Per il terzo anno consecutivo va in scena il derby d’Italia in Coppa. Sfida che mette in palio non solo la finale ma anche la partecipazione alla prossima SuperCoppa. Le due squadre vivono un momento totalmente opposto: in grande difficoltà i nerazzurri e in ottima forma i bianconeri con 8 vittorie nelle ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 3 aprile 2023) simple html dom voku html wrapper > Ritorna l’appuntamento con la, con le due semifinali Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina. Queste e altre sfide sono oggetto deidi Superscommesse, che hanno analizzato anche glidi Premier League. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento i due match Chelsea-Liverpool e Manchester United-Brentford, validi per il recupero dell’ottava giornata. Juventus – Inter: Under 2.5 Per il terzo anno consecutivo va in scena il derby d’in. Sfida che mette in palio non solo la finale ma anche la partecipazione alla prossima Super. Le due squadre vivono un momento totalmente opposto: in grande difficoltà i nerazzurri e in ottima forma i bianconeri con 8 vittorie nelle ...

