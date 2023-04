Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Promo Kena 6,99 130GB STAR: per te in regalo 60 giga in più - lapaginasconti : ?? Solo fino al 4 aprile, Kena Mobile regala a chi è già cliente o sottoscrive i piani mobile da 6,99€ e 7,99€ 60GB… - infoitscienza : Kena attiva nuovamente la promo che offre 50 GB al mese con Ricarica Automatica - tecnoandroidit : Kena Mobile deruba Vodafone dei suoi utenti con 230GB nella promo - - tecnoandroidit : Kena Mobile: promo con 130 GB ad un prezzo bomba - -

Per ottenerli ti basterà aver attivato entro il 04/04/2023 la6,99 130GB Star a soli 6,99 euro al mese. Scegliendopuoi avere minuti illimitati, sms e giga di internet sotto rete 4G,...Attiva subito laa 6,99 euro6,99 130GB STAR La6,99 130GB STAR ti offre un piano tariffario che include: minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri ...ATTIVA subito laa 6,99Mobile OFFERTA: i dettagli La tariffa dell'operatore ex Noverca prevede ogni mese ben 130 Giga di traffico internet in 4G su rete TIM con velocità massima fino ...

Promo Kena: per te in regalo 60 giga in più di traffico Punto Informatico

Attiva subito la promo Kena 6,99 130GB STAR per avere minuti illimitati e 60 giga in più gratis per 30 giorni Per festeggiare il sesto compleanno, Kena ha deciso di regalare ai nuovi e già clienti 60 ...Kena Mobile, in occasione del suo anniversario, ha deciso di festeggiare offrendo un regalo a tutti. Di che si tratta I provider telefonici si fanno sentire di tanto in tanto, e quando succede sicura ...