Programmi TV di stasera, lunedì 3 aprile 2023. L’ultimo appuntamento di ‘Resta con me’ sfida la finalissima del ‘GFVip’ (Di lunedì 3 aprile 2023) Francesco Arca - Resta con Me Rai1, ore 21.25: Resta con Me – Ultima Puntata Fiction. 1×15: Il colpo esploso manca Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena. Lui e Paola perdono così la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. 1×16: La banda mette a segno l’ennesimo colpo svaligiando il caveau del tribunale. Durante le indagini, Alessandro capisce chi è la talpa nascosta in Questura. Rai2, ore 21.20: Anche stasera Tutto è Possibile Varietà. Il meglio dell’ultima edizione del comedy game show più frizzante della tv. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo si sono messi in gioco per portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani. Rai3, ore 21.20: Report Attualità. “Nella stagione che ha segnato il record di 25 anni di messa in onda, Report riprende la serie con due straordinarie inchieste”. Così Sigfrido ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 aprile 2023) Francesco Arca - Resta con Me Rai1, ore 21.25: Resta con Me – Ultima Puntata Fiction. 1×15: Il colpo esploso manca Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena. Lui e Paola perdono così la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. 1×16: La banda mette a segno l’ennesimo colpo svaligiando il caveau del tribunale. Durante le indagini, Alessandro capisce chi è la talpa nascosta in Questura. Rai2, ore 21.20: AncheTutto è Possibile Varietà. Il meglio dell’ultima edizione del comedy game show più frizzante della tv. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo si sono messi in gioco per portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani. Rai3, ore 21.20: Report Attualità. “Nella stagione che ha segnato il record di 25 anni di messa in onda, Report riprende la serie con due straordinarie inchieste”. Così Sigfrido ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vevafra : @Veggy309 @candygirl453455 Ah ....non sembrerebbe a vedere dall'ambito televisivocon gli altri programmi ai social… - Chia15566251344 : RT @JessicaScotto91: Ma lei che stasera non vuole che lui prenda la melatonina ha altri programmi in testa ???? #INCORVASSI - JessicaScotto91 : Ma lei che stasera non vuole che lui prenda la melatonina ha altri programmi in testa ???? #INCORVASSI - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 2 aprile 2023 - infoitcultura : Guida Tv domenica 2 aprile 2023, i programmi di stasera in tv film e serie tv -