Procurarsi la cicatrice più grande | è la nuova sfida che gira su TikTok L' Antitrust ha aperto un' istruttoria | ma che cosa possono e devono fare i genitori per difendere i ragazzi?

(Di lunedì 3 aprile 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Per i giovanissimi è soltanto un gioco, ma laa chi riesce ala più visibile “francese” ha ormai raggiunto livelli preoccupanti. E così, dopo le segnalazioni delle forze dell’ordine, l’ha finalmente deciso di avviare un’su, il social media dove bambini eprovano a vincere misurandosi a colpi di visualizzazioni. Era cominciato con semplici pizzicotti, poi si è passati ai lividi per arrivare a vere e proprie cicatrici sul volto. In alcuni casi carabinieri e polizia hanno segnalato i filmati ai, diverse scuole hanno organizzato incontri per evidenziare i rischi di una moda spaventosa. E adesso si è deciso di puntare direttamente ...

Tendenze tra cui, appunto, la "francese": una sfida che consiste nel darsi un pizzicotto sullo zigomo per procurarsi un segno orizzontale simile a una cicatrice, cosiddetta "francese". La Polizia Postale ha invitato giovani e adulti a segnalare l'eventuale presenza di sfide sui social, la cosiddetta challenge della 'cicatrice francese' consiste nel procurarsi uno o più ematomi sullo zigomo.

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società irlandese TikTok Technology Limited, attiva nel settore dei social media attraverso la piattaforma TikTok. Un'istruttoria sul social per la "challenge" in cui i giovani si procurano lividi sul volto. Si chiama «cicatrice francese» e ha un nome letterario che rimanda ad atmosfere da legione straniera.