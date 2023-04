Processo Regeni | Elly Schlein al sit in davanti al tribunale di Roma

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sit-in fuori dalla sezione penale di piazzale Clodio oggi in occasione della nuova udienzaal Gup deldiper la morte di Giulioche vede imputati quattro 007 egiziani. Tra i presenti anche il segretario del Partito Democratico. Esposti striscioni che chiedono verità e giustizia per il giovane italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.

... a piazzale Clodio, un sit in per chiedere verità su Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Oggi è fissata una nuova udienza delnei ...... presentatevi in udienza al Tribunale di Roma, davanti a giudice, affrontate ilreg. gen. N 16307/2019 Gip, per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio. Non siate vigliacchi.

Processo Regeni: sit-in davanti al tribunale a Roma. Elly Schlein: «Siamo qui per la famiglia» Corriere Roma

"Un segnale di vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e alle tante persone che in questi non anni non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia. Crediamo fortemente che questo processo debba ...