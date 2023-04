Probabili formazioni Torino-Roma | ventinovesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 8 aprile nella cornice dell’Olimpico Grande. Una sfida dai mille significati, soprattutto per Andrea Belotti, ex capitano granata e attuale centravanti di scorta di Mourinho. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.– Da valutare Ilic, ma dovrebbe recuperare. Vlasic e Radonjic sono pronti alle spalle di Sanabria. Singo e Rodriguez ...