Probabili formazioni Sassuolo-Torino | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di lunedì 3 aprile 2023) La ventottesima giornata di serie A si chiuderà con il posticipo traal Mapei Stadium. A dirigere la sfida sarà Ivano Pezzuto di Lecce, affiancato da Niccolò Pagliardini di Arezzo e Federico Longo di Paola come assistenti. Il IV uomo sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci saranno Luca Banti di Livorno e Lorenzo Maggioni di Lecco come A-VAR. Pezzuto ha già diretto per sei volte i neroverdi, con due vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta; il bilancio in questo 21/22 è però negativo per la squadra di Dionisi, che con lui come fischietto è stata sconfitta 3-0 in casa del Bologna nell’ultima sfida del 2022 e ha pareggiato 2-2 con l’Udinese. Granata che invece sorridono con tre match, uno in Coppa Italia, e altrettante vittorie. In casa, torna a disposizione Ruan Tressoldi, che battaglia con Erlic e ...