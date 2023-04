Principio d'incendio nello spogliatoio: posticipato l'orario d'inizio di Empoli - Lecce (Di lunedì 3 aprile 2023) Clima surreale al Castellani di Empoli dove è in programma il posticipo tra Empoli e Lecce. Mentre i calciatori salentini passeggiano per il campo in divisa da gioco, quelli toscani sono bloccati in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) Clima surreale al Castellani didove è in programma il posticipo tra. Mentre i calciatori salentini passeggiano per il campo in divisa da gioco, quelli toscani sono bloccati in ...

