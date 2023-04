Primo dispiegamento operativo per i missili ipersonici dell’U.S. Army (Di lunedì 3 aprile 2023) L’esercito degli Stati Uniti ha rivelato che il Primo battaglione di fuoco a lungo raggio della Multi-Domain Task Force ha schierato per la prima volta il sistema missilistico ipersonico LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) a Cape Canaveral, in Florida, ovvero a quasi 4mila chilometri dalla base Lewis-McChord, Washington, che ospita il battaglione. L’unità dello U.S. Army InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 3 aprile 2023) L’esercito degli Stati Uniti ha rivelato che ilbattaglione di fuoco a lungo raggio della Multi-Domain Task Force ha schierato per la prima volta il sistemastico ipersonico LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) a Cape Canaveral, in Florida, ovvero a quasi 4mila chilometri dalla base Lewis-McChord, Washington, che ospita il battaglione. L’unità dello U.S.InsideOver.

