Primavera in crisi, arrivano freddo e neve (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - L'aria artica approdata sul bacino Mediterraneo, passando per la Scandinavia e l'Europa centrale, ha portato sulla nostra penisola freddo per l'avvio della prima settimana di aprile. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano, che confermano un calo termico generalizzato (dell'ordine di 6-8 C), che si avvertirà specialmente nella prima parte della settimana; previste, inoltre, tra martedì e mercoledì instabilità e nevicate che potranno spingersi fin verso le quote collinari al centro-sud, mentre al nord il sole continuerà a splendere. Questa irruzione d'aria di matrice artico-marittima, andrà ad alimentare un minimo di bassa pressione posizionato a sud della Calabria, dove quest'oggi saranno possibili acquazzoni e possibili disagi specialmente sui versanti Ionici. Previsioni meteo per oggi: Al Nord - al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte ed Emilia ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - L'aria artica approdata sul bacino Mediterraneo, passando per la Scandinavia e l'Europa centrale, ha portato sulla nostra penisolaper l'avvio della prima settimana di aprile. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano, che confermano un calo termico generalizzato (dell'ordine di 6-8 C), che si avvertirà specialmente nella prima parte della settimana; previste, inoltre, tra martedì e mercoledì instabilità e nevicate che potranno spingersi fin verso le quote collinari al centro-sud, mentre al nord il sole continuerà a splendere. Questa irruzione d'aria di matrice artico-marittima, andrà ad alimentare un minimo di bassa pressione posizionato a sud della Calabria, dove quest'oggi saranno possibili acquazzoni e possibili disagi specialmente sui versanti Ionici. Previsioni meteo per oggi: Al Nord - al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte ed Emilia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : Primavera in crisi, arrivano freddo e neve - repubblica : Previsioni meteo, primavera già in crisi: in settimana un ciclone artico porterà freddo e neve [a cura di… - BinaryOptionEU : RT 'Arrivano freddo e neve, previsioni meteo della settimana . #Adnkronos - Adnkronos : Arrivano freddo e neve, previsioni meteo della settimana . #Adnkronos - Reading__online : RT @ilmeteoit: #Primavera #KO, è in azione un #Ciclone #Polare! -