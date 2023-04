Primavera estate 2023: investire nei brand di lusso (Di lunedì 3 aprile 2023) Il trend della Primavera estate 2023? Non comprare, ma investire nei brand di lusso. Se pensate al lusso come al capriccio di chi ha troppi soldi da spendere, ne avete un immagine davvero da fumetto ed estremamente retro. Ricorrere al lusso, oggi, significa scegliere di circondarsi di oggetti di valore, prima che costosi, sostituire la quantità con la qualità che, in questo momento più che mai, va a braccetto con solidarietà, sostenibilità ed etica. Per molti di voi, e noi lo sappiamo bene, la cura che riservate a voi stessi nel circondarvi di cose che vi appaghino e vi facciano sentire al meglio non è affatto legata all’effimero e, tanto meno, agli sprechi. Quello che amate in assoluto è il “valore”. In questa Primavera ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 3 aprile 2023) Il trend della? Non comprare, maneidi. Se pensate alcome al capriccio di chi ha troppi soldi da spendere, ne avete un immagine davvero da fumetto ed estremamente retro. Ricorrere al, oggi, significa scegliere di circondarsi di oggetti di valore, prima che costosi, sostituire la quantità con la qualità che, in questo momento più che mai, va a braccetto con solidarietà, sostenibilità ed etica. Per molti di voi, e noi lo sappiamo bene, la cura che riservate a voi stessi nel circondarvi di cose che vi appaghino e vi facciano sentire al meglio non è affatto legata all’effimero e, tanto meno, agli sprechi. Quello che amate in assoluto è il “valore”. In questa...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucaga78 : @ele22na Non si capisce più niente qua Al mattino presto inverno A mezzogiorno primavera Alle 2 del pomeriggio esta… - ambrata_s : RT @Arypigliate: Preparatevi alla nuova moda primavera-estate in arrivo dagli USA: dare dei morti di fame a chi non paga la spunta blu. - iWebRadio : Gioseppo: presenta la sua nuova collezione primavera estate 2023 - barranaiek : RT @AnonymaticaSRL: Occhio a fine primavera/inizio estate. O usciamo SUBITO dai deliri USA/UK o finisce a schifìo anche qua. #Russia #Ucra… - GioDeAscanio : RT @dilettaDT13: 'Ci uèi na bòna annata, Natale ssuttu e Pasca mbuddhràta.' Se in estate si vuole un buon raccolto, deve piovere in primave… -