Prigozhin | Abbiamo preso Bakhmut | dedichiamo la vittoria a Vladlen Tatarsky Ma Kiev smentisce

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny, ha dichiarato nella tarda serata di domenica che le sue forze avrebbero issato la bandiera russa sull'edificio amministrativo della città diin Ucraina. "Da un punto di vista legale,è stata presa", ha dettoin un videomessaggio pubblicato su Telegram.ha detto che la bandiera era dedicata “alla memoria di" morto in un attentato domenica scorsa in un caffè di San Pietroburgo.ha aggiunto che l'esercito ucraino è concentrato nelle parti occidentali di. Le autorità ucraine hanno negato le affermazioni di(altre volte in passato aveva rivendicato la presa della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciclopediB : RT @ValentinaMihay5: ???????????Bandiera della Russia issata sopra il centro di Bakhmut 'Abbiamo issato la bandiera russa con la scritta 'Buo… - LutherB4891392 : RT @World24New: #Prigozhin : 'Abbiamo preso #Bakhmut'. Quindi cito: 'russi ubriachi, armati di pale, senza munizioni, con equipaggiamento p… - machyaer : RT @World24New: #Prigozhin : 'Abbiamo preso #Bakhmut'. Quindi cito: 'russi ubriachi, armati di pale, senza munizioni, con equipaggiamento p… - DeGennaro_Paolo : RT @World24New: #Prigozhin : 'Abbiamo preso #Bakhmut'. Quindi cito: 'russi ubriachi, armati di pale, senza munizioni, con equipaggiamento p… - rolandoroccando : RT @ValentinaMihay5: ???????????Bandiera della Russia issata sopra il centro di Bakhmut 'Abbiamo issato la bandiera russa con la scritta 'Buo… -

Neparlato almeno due volte. Lei, in linea di principio, non è il tipo di persona che ... vedi anche Vladlen Tatarsky, il blogger russo che denunciò fallimenti in Ucraina: attentato a ......14 Daria Trepova confessa: "Ho portato una statuetta che poi è esplosa" 11:01 Mosca, Trepova sotto interrogatorio per capire motivi attentato 00:23: "preso Bakhmut. La bandiera ...... Evgenij. Sul caso è intervenuto anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: "Non ... Neparlato almeno due volte. Daria non è il tipo di persona che potrebbe uccidere. Tutto ...

Stoltenberg: Putin si prepara per continuare la guerra, sosterremo Kiev. Finlandia domani nella Nato - Usa confermano, questa settimana nuovo invio di armi all'Ucraina - Usa confermano, questa settimana nuovo invio di armi all'Ucraina RaiNews

Le forze di sicurezza russe hanno arrestato una ragazza di 26 anni, Daria Trepova, residente a San Pietroburgo, sospettata dell’omicidio del propagandista Vladlen Tatarsky avvenuto ieri. L’esercito uc ...Prigozhin annuncia la presa della città come omaggio al blogger Tatarsky, assassinato a San Pietroburgo, ma gli ucraini smentiscono. Bertolotti (Ispi): ...