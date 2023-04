Previsioni meteo in Italia, freddo e neve dal 3 aprile 2023: dove e quali sono le Regioni a rischio (Di lunedì 3 aprile 2023) Ci eravamo abituati a temperature miti. Nonostante qualche breve temporale, pensavamo ormai di trovarci sempre più verso una condizione meteorologica che tendeva a belle giornate di sole. Ma la protezione civile ha diramato, a partire da oggi, un’allerta meteo che coinvolge 12 Regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Un avviso di tempo avverso con venti di burrasca, temporali, possibili grandinate e attività elettrica. In arrivo un’ondata di maltempo con venti freddi, temporali e nevicate La settimana si annuncia, caratterizzata dal maltempo con venti freddi, pioggia e anche neve che tornerà a scendere anche a bassa quota che, comporterà, ovviamente, un calo delle temperature. La Primavera subirà, perciò, una battuta d’arresto a causa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Ci eravamo abituati a temperature miti. Nonostante qualche breve temporale, pensavamo ormai di trovarci sempre più verso una condizionerologica che tendeva a belle giornate di sole. Ma la protezione civile ha diramato, a partire da oggi, un’allertache coinvolge 12: Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Un avviso di tempo avverso con venti di burrasca, temporali, possibili grandinate e attività elettrica. In arrivo un’ondata di maltempo con venti freddi, temporali e nevicate La settimana si annuncia, caratterizzata dal maltempo con venti freddi, pioggia e ancheche tornerà a scendere anche a bassa quota che, comporterà, ovviamente, un calo delle temperature. La Primavera subirà, perciò, una battuta d’arresto a causa di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pcbassignana : RT @vdaMeteo: #meteo #vda cumuli in formazione, associati a qualche rovescio isolato sui rilievi di S-E, come neve debole da 1700 m in calo… - CorriereCitta : Previsioni meteo in Italia, freddo e neve dal 3 aprile 2023: dove e quali sono le Regioni a rischio - fanpage : Meteo Pasqua e Pasquetta, come sono le previsioni: - corrierebologna : Meteo Emilia-Romagna, le previsioni: temperature in discesa verso Pasqua e Pasquetta - PantheonVerona : Le previsioni del tempo per la giornata di martedì 4 aprile 2023 in Veneto e a Verona. #veronanetwork -