Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiosintony : Forte grandinata a Roma - TV2000it : Che tempo fa? Le previsioni #Meteo di lunedì #3aprile @ItalianAirForce #Meteo2000 - NuovaScintilla : 3/4/23.Altre foto suggestive della giornata'floreale'ieri a Chioggia:inquadrature speciali di monumenti cittadini:t… - AntennaSud : Francavilla Fontana, Settimana Santa, occhio al maltempo: cosa dicono le previsioni - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: Rubriche del giorno 3 Aprile 2023 -

E' allerta, diratamata dalla protezione civile, in dodici regioni. Fortissimi i venti su Veneto, Emilia - Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ...Leper la settimana di Pasqua ci dicono di maltempo, con temperature più basse della media, piogge e in alcuni casi anche la neve. Secondo ledi Antonio Sanò, fondatore del ...Grandine Domenica delle Palme in provincia di Bolognadei prossimi giorni a Bologna e provincia Che tempo ci attende per i prossimi giorni Secondo ledi 3bMeteo per oggi, ...

Previsioni meteo, allerta arancione su 12 regioni e in settimana un ciclone artico porterà freddo e neve la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...