Prevenzione incendi, al via il servizio per 68 operai forestali (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Hanno preso servizio oggi i sessantotto operai a tempo determinato che si occuperanno degli interventi previsti dal Piano Forestale 2023. Il progetto, per un importo di oltre due milioni di euro, riguarda la Prevenzione degli incendi boschivi, mediante lavori di bonifica montana e collinare, lavori di presidio idraulico ed altre specifiche azioni utili alla mitigazione del rischio incendi ed idrogeologico in diverse aree della provincia di Caserta. Ad accoglierli nella Sala Riunioni del Palazzo della Provincia c'erano il dirigente Giovanni Solino, l'ex responsabile del servizio Angelo Masucci, da pochi giorni collocato in quiescenza, ed il nuovo responsabile Egidio Russo. Il presidente della Provincia Giorgio Magliocca ha fatto pervenire ai ...

