"Presa Bakhmut". Ma Kiev smentisce l'annuncio della Wagner (Di lunedì 3 aprile 2023) "Bakhmut è nostra". Nella notte italiana Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia Wagner, annuncia su Telegram che il suo esercito privato è entrato nella cittadina ucraina del Donbass oggetto di violenti scontri nei giorni scorsi. "Il nemico è concentrato nelle aree occidentali", ha aggiunto in un video in cui si mostra con una una bandiera russa con il nome del blogger militare Vladlen Tatarsky, ucciso in un attentato a San Pietroburgo. Immediata è arrivata la smentita di Kiev, con lo stato maggiore ucraino che su Facebook ha precisato che "il nemico non ha interrotto il suo assalto a Bakhmut. Tuttavia, i difensori ucraini difendono coraggiosamente la città, respingendo numerosi attacchi nemici". Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che le forze armate hanno respinto oltre 70 attacchi russi nella ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) "è nostra". Nella notte italiana Yevgeny Prigozhin, capocompagnia, annuncia su Telegram che il suo esercito privato è entrato nella cittadina ucraina del Donbass oggetto di violenti scontri nei giorni scorsi. "Il nemico è concentrato nelle aree occidentali", ha aggiunto in un video in cui si mostra con una una bandiera russa con il nome del blogger militare Vladlen Tatarsky, ucciso in un attentato a San Pietroburgo. Immediata è arrivata la smentita di, con lo stato maggiore ucraino che su Facebook ha precisato che "il nemico non ha interrotto il suo assalto a. Tuttavia, i difensori ucraini difendono coraggiosamente la città, respingendo numerosi attacchi nemici". Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che le forze armate hanno respinto oltre 70 attacchi russi nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Presa #Bakhmut' Ma Kiev smentisce l'annuncio della Wagner #3aprile - NonMiAvreteMai5 : RT @Justinghiandone: #Prigozhin Annuncia la presa di #Bakhmut , non so quanto la notizia sia vera, ma se lo fosse sarebbe un risultato incr… - sciarrone66 : RT @valy_s: Il leader della #Wagner, #Prigozhin, ha issato la bandiera russa con l'iscrizione “in memoria di Vladlen Tatarsky” e la bandier… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, la diretta – Fermata una 26enne per l’attentato nel bar di San Pietroburgo. Wagner: “Presa Bakhmut”. Ma Kiev… - RenatoSouvarine : RT @valy_s: Il leader della #Wagner, #Prigozhin, ha issato la bandiera russa con l'iscrizione “in memoria di Vladlen Tatarsky” e la bandier… -