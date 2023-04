Prendono l’ascensore e la cabina precipita per due piani | ferita una famiglia a Brindisi

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per unadiche ieri mattina si trovava all’interno di un ascensoreto per circa dueall’interno della palazzina in cui risiede: intorno alle 11 del mattino, in via Ofanto, nel quartiere Perrino della città pugliese, una coppia sposata insieme a una terza persona stava tentando di scendere al pian terreno dal quinto piano dove si trova il loro appartamento: ad un certo punto, i tre hanno sentito mancare il pavimento sotto ai piedi,to fino al terzo piano, dove ha poi arrestato la sua corsa, dopo circa 6 metri di vuoto. L’uomo ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni, la moglie in 15. Non è dato sapere se l’incidente si sia verificato subito dopo aver premuto il ...