Premier League, il Tottenham viene riacciuffato nel recupero dall’Everton: finisce 1-1 (Di lunedì 3 aprile 2023) Un punto che per come è arrivato fa molto felice l’Everton e lascia un grandissimo amaro in bocca al Tottenham di Stellini. In una sfida fra squadre in crisi nel primo tempo vince la paura e la tattica di non prenderle. Per sbloccare il match serve un episodio che arriva nel secondo tempo quando arriva il calcio di rigore per il Tottenham. Dal dischetto si presenta Harry Kane che non sbaglia e porta avanti gli Spurs. Il vantaggio per gli uomini di Stellini dura e perdura fino ai minuti finali del match, quando gli animi si inaspriscono ancora di più e dopo l’espulsione di Doucouré arrivata al 58esimo prima del vantaggio degli Spurs, arriva la seconda espulsione del match. Questa volta è Lucas Moura ad essere espluso per un eccesso di foga all’88esimo. L’Everton di Dyche ci crede e si spinge in avanti per l’insperato pareggio che però arriva grazie ad ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Un punto che per come è arrivato fa molto felice l’Everton e lascia un grandissimo amaro in bocca aldi Stellini. In una sfida fra squadre in crisi nel primo tempo vince la paura e la tattica di non prenderle. Per sbloccare il match serve un episodio che arriva nel secondo tempo quando arriva il calcio di rigore per il. Dal dischetto si presenta Harry Kane che non sbaglia e porta avanti gli Spurs. Il vantaggio per gli uomini di Stellini dura e perdura fino ai minuti finali del match, quando gli animi si inaspriscono ancora di più e dopo l’espulsione di Doucouré arrivata al 58esimo prima del vantaggio degli Spurs, arriva la seconda espulsione del match. Questa volta è Lucas Moura ad essere espluso per un eccesso di foga all’88esimo. L’Everton di Dyche ci crede e si spinge in avanti per l’insperato pareggio che però arriva grazie ad ...

