Premier League | giornata 29 | il Man City travolge il Liverpool

Il club inglese di Londra era impegnato, questa sera, nella ventinovesima partita del campionato diin trasferta contro l' Everton . Il match è finito in pareggio per 1 - 1. A Stellini ...Il Tottenham l'ha fatto di nuovo: è imploso. Come l'ultima di Antonio Conte prima della sosta, la prima di Cristian Stellini è un pari subito in rimonta, un 1 - 1 in casa dell'Everton giocando per ...LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Cristian Stellini vede sfumare in extremis la sua prima vittoria al debutto da allenatore del Tottenham . L'ultimo posticipo della 29ª giornata divede gli Spurs pareggiare per 1 - 1 contro l'Everton , che trova il gol del pareggio al 90'. Promosso alla guida degli Spurs dopo il divorzio da Conte, il tecnico italiano debutta al ...

La prima senza Conte è ancora beffarda per il Tottenham che, come con il Southampton, viene ripreso al 90’ (1-1) anche dall’Everton e manca la ghiotta occasione di fare un importante balzo in avanti ...Si è conclusa in serata la 29ª giornata di Premier League che ha confermato i rapporti di forza in vetta alla classifica. Il Manchester City ha fatto la voce grossa dominando il Liverpool. L’Arsenal ...