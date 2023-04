Precedenti Juventus-Inter: in Coppa Italia illusione Balotelli (Di lunedì 3 aprile 2023) Juventus-Inter si giocherà domani alle ore 21 e sono ben oltre cento i Precedenti a Torino in tutte le competizioni. In Coppa Italia si ricorda quello dell’esplosione di Balotelli. I Precedenti – Quello di domani sarà il derby d’Italia Juventus-Inter numero 123 in trasferta. La prima volta a Torino è addirittura del 14 novembre 1909, 2-0 non in Coppa Italia ma in campionato. Torino non è certo una città felice: appena 20 vittorie (12 nella Serie A a girone unico, su 90 sfide) contro 78 sconfitte (62 in campionato). Sono invece 22 i pareggi, 19 tolte le coppe e gli spareggi. Manca ancora un gol per arrivare a cifra tonda di reti fatte (a oggi sono 99), mentre quelli subiti sono 202. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023)si giocherà domani alle ore 21 e sono ben oltre cento ia Torino in tutte le competizioni. Insi ricorda quello dell’esplosione di. I– Quello di domani sarà il derby d’numero 123 in trasferta. La prima volta a Torino è addirittura del 14 novembre 1909, 2-0 non inma in campionato. Torino non è certo una città felice: appena 20 vittorie (12 nella Serie A a girone unico, su 90 sfide) contro 78 sconfitte (62 in campionato). Sono invece 22 i pareggi, 19 tolte le coppe e gli spareggi. Manca ancora un gol per arrivare a cifra tonda di reti fatte (a oggi sono 99), mentre quelli subiti sono 202. ...

