Potter e Nagelsmann, i destini incrociati da strapagati e licenziati (Di lunedì 3 aprile 2023) Corteggiati, acquistati, strapagati, infine licenziati. D'altronde entrambi hanno fatto peggio del loro predecessore. Curiosa la storia di Julian Nagelsmann e Graham Potter, con il destino che sembra ...

Potter e Nagelsmann, i destini incrociati da strapagati e licenziati Corteggiati, acquistati, strapagati, infine licenziati. D'altronde entrambi hanno fatto peggio del loro predecessore. Curiosa la storia di Julian Nagelsmann e Graham Potter, con il destino che sembra divertirsi a legarli l'uno l'altro. Nell'estate del 2021 il Bayern Monaco annuncia Julian Nagelsmann come sostituto di Hansi Flick: per lui, all'... Nagelsmann verso il Chelsea E Ancelotti, e De Zerbi... Quando la panchina scotta Potter non se la passava bene e da tempo la sua panchina scricchiolava, ma quando in settimana il Bayern Monaco ha licenziato Nagelsmann per affidare la sua eredità all'esperto Tuchel nessuno ha fatto ... Tra Luis Enrique e Nagelsmann spunta un italiano: la condizione per vederlo al Chelsea Ma chi al posto di Potter Di nomi ce ne sono davvero tanti, tra la possibile ipotesi di un ... Calciomercato Chelsea, tra Luis Enrique e Nagelsmann spunta un italianoPer il Chelsea parte ora la caccia ... Chelsea, Potter esonerato, in arrivo Nagelsmann Corriere della Sera Chelsea: Potter esonerato, pronto Nagelsmann Potter, lascia con la media punti più bassa nella storia ... Per il futuro del Chelsea, l'idea sarebbe quella di affidare la panchina a Julian Nagelsmann, da poco esonerato dal Bayern Monaco. Tuttavia ...