Portuense – Raffica di furti in negozi, bar, vetrine spaccate (Di lunedì 3 aprile 2023) – Raffica di furti nel Municipio XI, al Portuense. negozi e bar presi d'assalto da sconosciuti che spaccano le vetrine e arraffano ogni cosa che abbia un po' di valore: vuotate le casse, rubate bottiglie di alcolici, perfino le uova di Pasqua. La gente esasperata chiede l'istituzione di ronde, per supplire alla mancanza di sicurezza specialmente di notte, come segnala il consigliere del municipio Marco Palma. Ladri organizzati girano con mazze pesanti per sfasciare le vetrine e penetrare all'interno dei locali e svaligiarli. Neanche le serrande li scoraggiano, in un bar l'hanno sfondata per fare razzia. Forse le ronde organizzate dai cittadini serviranno a qualcosa, ma servirebbe di più che le autorità, locali e nazionali, facessero, con maggior presenza di agenti, il loro dovere.

