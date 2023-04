Pontecagnano | si allarga la coalizione del candidato sindaco Lanzara

(Di lunedì 3 aprile 2023) Alleanza perFaiano, composta da Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile e Volt annuncia che, in vista delle elezioni amministrative previste aFaiano il prossimo 14-15 maggio, entra a far parte dellaa sostegno deluscente Dott. Giuseppee sarà presente all’interno dello schieramento di centro-sinistra con una propria lista. Una scelta maturata alla luce della forte polarizzazione elettorale che ha spinto i gruppi politici, uniti sotto un unico simbolo, a rafforzare l’asse progressista per fronteggiare la possibile avanzata delle destre anche nella nostra città. L’intesa con ilGiuseppeè stata raggiunta in virtù dell’impegno assunto da quest’ultimo su temi cruciali quali l’ecologia e la ...

