Ponte sullo Stretto di Messina | il progetto a campata unica e i dubbi degli esperti del ministero di Salvini

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ildeldiè in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge 31 marzo n. 35 ha certificato la composizione della compagine societaria che, nelle intenzioni del governo Meloni, dovrà edificare la grande opera. Sette anni di tempo e dieci miliardi di euro di costi è quanto preventivato dal ministro delle Infrastrutture Matteo. Ilporta la firma del consorzio Eurolink. Come quello di una decina di anni fa. All’epoca alla guida c’era Impregilo (oggi Webuild) che nel 2005 vinse la gara. Rispetto al 2012 però i costi di quest’opera sono aumentati di un buon 50%. E risultano più che raddoppiati rispetto alla delibera del Cipe che attribuì aldiil carattere di «rilevanza nazionale». ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : IL PONTE SULLO STRETTO COSTERÀ LA METÀ DEL REDDITO DI CITTADINANZA: 10 MILIARDI DI BUDGET - LaStampa : Ponte sullo Stretto, torna il progetto sbagliato - CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - MaxLandra : RT @MaxLandra: LA FAVOLA DI #SALVINI DEL #PONTESULLOSTRETTO..!! Il ponte 'sospeso' sullo stretto di Messina: quando partono i lavori e qu… - vincenzo_tolve : -

No, no e ancora no. Tanti, forse troppi per Matteo Salvini che pare essersi stancato. C'è chi dice "no" alStretto di Messina chi, invece, al codice degli appalti. Ma ora c'è anche chi dice "no" a ChatGpt, l'ormai famosa piattaforma di intelligenza artificiale bloccata dal Garante della privacy.Stretto sì o no 'Assolutamente sì. Perché ilovviamente non collegherebbe solo due regioni, ma la Sicilia e il Mezzogiorno con il resto del mondo. Rispondo preventivamente anche ...2' DI LETTURA Presidente Bonsignore, cosa sarebbe ilStretto "La dimostrazione, finalmente, di una volontà di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico e sociale della Sicilia. Ci sono due articoli della Costituzione, uno sull'...

Ponte sullo Stretto, costerà 10 miliardi: Mattarella firma il decreto Corriere della Sera

