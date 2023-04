Pomezia | prende il via il progetto “Giovani al centro”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 aprile 2023)– Ha preso il via ildi street art “al” che prevede la realizzazione di murales sul palazzo dell’anagrafe di Piazza San Benedetto da Norcia. A crearli gli street artist Howen Poison, Steven e Noa, che stanno dipingendo la parte superiore dell’edificio, e gli studenti del Liceo Pablo Picasso e degli Istituti Via Copernico e Largo Brodolini di, che si stanno occupando della parte inferiore. Artisti e ragazzi si confrontano con temi come la sostenibilità, l’ambiente e la storia del territorio, rindo i concetti fondamentali dell’educazione civica attraverso l’arte a tutela del patrimonio collettivo. L’esperienza artistica viene trasformata in atto formativo, teso a potenziare i talenti degli studenti. L’idea mira a sfruttare le tre facciate ...