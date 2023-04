(Di lunedì 3 aprile 2023) Ha preso il via il progetto di street art “al” che prevede la realizzazione disuldi Piazza San Benedetto da Norcia. A crearli gli street artist Howen Poison, Steven e Noa, che stanno dipingendo la parte superiore dell’edificio, e gli studenti del Liceo Pablo Picasso e degli Istituti Via Copernico e Largo Brodolini di, che si stanno occupando della parte inferiore. Artisti e ragazzi si confrontano con temi come la sostenibilità, l’ambiente e la storia del territorio, riprendendo i concetti fondamentali dell’educazione civica attraverso l’arte a tutela del patrimonio collettivo. L’esperienza artistica viene trasformata in atto formativo, teso a potenziare i talenti degli studenti. L’idea mira a sfruttare le tre facciate dell’edificio ...

Pomezia, ecco il murales sul palazzo dell’anagrafe: “Giovani al centro” Italia Sera

Ha preso il via il progetto di street art "Giovani al Centro" che prevede la realizzazione di murales sul palazzo dell'anagrafe di Piazza San Benedetto da Norcia. A crearli gli street artist Howen Poi ...