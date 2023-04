Polonia, profanato un altro monumento dedicato a papa Wojtyla: è il terzo caso in tre giorni (Di lunedì 3 aprile 2023) Ancora profanazioni di Giovanni Paolo II. È stato imbrattato di vernice rossa anche l’altro monumento dedicato a papa Wojtyla che si trova davanti alla chiesa di Stalowa Wola in Polonia. Lo rende noto l’agenzia Pap. Informando anche del comunicato della diocesi secondo la quale si dà la colpa “alle calunnie diffuse da alcuni media” contro il pontefice. Si tratta ormai del terzo caso di profanazione dopo quello di due giorni fa a Breslavia (dove è stato macchiato il murale che rappresenta santo Giovanni Paolo II) e quello di Lodz. Polonia, profanato il monumento a papa Wojtyla Particolare scalpore ha destato la profanazione del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Ancora profanazioni di Giovanni Paolo II. È stato imbrattato di vernice rossa anche l’che si trova davanti alla chiesa di Stalowa Wola in. Lo rende noto l’agenzia Pap. Informando anche del comunicato della diocesi secondo la quale si dà la colpa “alle calunnie diffuse da alcuni media” contro il pontefice. Si tratta ormai deldi profanazione dopo quello di duefa a Breslavia (dove è stato macchiato il murale che rappresenta santo Giovanni Paolo II) e quello di Lodz.ilParticolare scalpore ha destato la profanazione del ...

