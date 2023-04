Poliziotto si getta in mare e salva una donna caduta nel porto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : Pusher forza posto di blocco, poliziotto si getta nell’auto e lo ferma - messveneto : L’auto finisce nel laghetto: muore giovane di 30 anni, poliziotto si getta in acqua per cercare di salvarlo: Ferita… - Dylan___Dog : #argentina: Il cane randagio cerca coccole, lei lo getta nel cassonetto dell'immondizia. Adottato da un poliziotto… -

Aveva in macchina un sacchetto con più di mezzo chilo di cocaina, un carico che lo ha spinto a forzare un posto di blocco per provare a scappare. Non prima, però, che un agente del riuscisse a salire ...... e dall'inizio dell'anno sono stati già 12 - afferma - , più unche si è tolto la vita ... Per il Garante 'il suicidio di un detenuto è una sconfitta del sistema escompiglio psicologico ...Il suicidio di un detenuto " e dall'inizio dell'anno sono stati già 12, più unche si è ... Il suicidio di un detenuto è una sconfitta del sistema escompiglio psicologico fra i ...

RIMINI: Violentò un'amica “ubriaca”, 34enne rinviato a giudizio Teleromagna24

Un poliziotto si getta in acqua e salva la vita ad una donna che stava annegando. Questa mattina (3 aprile) intorno alle 11 in zona Porto Canale a Rimini un cittadino che si trovava nei dintorni si er ...Il giovane è rimasto imprigionato nell’abitacolo, annegando, mentre la fidanzata che si trovava a bordo con lui è riuscita a uscire dal veicolo: la ragazza e ...