Pnrr | Zaia piglia tutto | “Date a noi i soldi che altri non spendono”

(Di lunedì 3 aprile 2023) “Non ne faccio una questione geografica. Direi la stessa cosa se non riuscisse a spenderli il Veneto. C’è questa nenia che l’Italia non usa i fondi comunitari: bene, è ora di cominciare a dire chi non li usa. Se a noi ne dessero il doppio non avremmo problemi a spenderli”. È quanto ha detto a Libero il presidente della Regione Veneto, Luca, parlando dei delaveva già dichiarato che, poiché alcune regioni, specialmente al Sud, erano in ritardo sui progetti del, invece che perdere quei fondi era meglio girarli alle regioni in grado di realizzare le opere. Sull’autonomia, invece, dopo aver “bacchettato” sempre i governatori del Sud,dice: “Non è colpa di chi governa il Sud da pochi anni se in alcuni aspetti è rimasto indietro. Ma è innegabile che se hai migliaia di cittadini che ...