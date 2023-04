Pnrr | vertice segreto Mattarella-Draghi per l' emergenza Un ministro | Situazione seria | metà dei fondi persi

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il governo deve fare i conti con le difficoltà sul. Ormai ilresponsabile del dossier Raffaele Fitto è uscito allo scoperto: "Ritardi incolmabili, molti progetti sono irrealizzabili". Dopo queste parole in Ue è scoppiato il caos e addirittura c'è stato un coinvolgimento diretto del Quirinale. Adella scorsa settimana - si legge su La Stampa - Marioè stato ricevuto al Quirinale da Sergio. Un incontro avvenuto tra mercoledì e giovedì, ufficialmente senza un motivo preciso: l’ex presidente del Consiglio e il Capo dello Stato non si vedevano di persona da un po' e hanno trovato tempo e modo di farlo in quelle ore. Non sono giorni qualsiasi, però. Le tensioni sul Piano nazionale di ripresa e di resilienza sono già esplose. Da Bruxelles arrivano distinguo, dubbi e ...