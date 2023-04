(Di lunedì 3 aprile 2023) VERONA (ITALPRESS) – “Siamo consapevoli che è una grande sfida e proprio per questo da una parte abbiamo chiesto all’Europa una maggiore, affinchè lesiano indirizzate da subito su quei progetti che possono davvero servire la duplice sfida ecologica e digitale e realizzabili nel tempo dovuto, sia con le riforme che abbiamo messo in campo per accelerare per esempio le opere pubbliche. Di qui la riforma del Codice degli appalti. Questo perchè la realizzazione di grandi opere abitualmente hanno tempi di realizzazione di 13-15 anni, ovviamente non compatibili con quelli del. Di conseguenza la riforma del Codice degli appalti”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, arrivando al Vinitaly, in merito al. “Nel contempo stiamo individuando delle misure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Pnrr, Urso “Serve più flessibilità, risorse su quello che serve”VERONA (ITALPRESS) - 'Siamo consapevoli che è una g… - IlModeratoreWeb : Pnrr, Urso “Serve più flessibilità, risorse su quello che serve” - - nestquotidiano : Pnrr, Urso “Serve più flessibilità, risorse su quello che serve” - ZerounoTv : Pnrr, Urso “Serve più flessibilità, risorse su quello che serve” - Italpress : Pnrr, Urso “Serve più flessibilità, risorse su quello che serve” -

Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, arrivando al Vinitaly, in merito al. "Nel contempo stiamo individuando delle misure che siano davvero facilmente concretizzabili ...Briatore - D', flirt al capolinea La foto che svela la verità Mr Billionaire riserva non poche ... Briatore è preoccupato, tra l'altro, per i fondi europei: 'Noi col, quella roba lì, stiamo ...Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoal Vinitaly. Si tratta ...in Italia le opere hanno tempi di realizzazione fino a 15 anni e non sono compatibili con il". ...

Pnrr, Urso “Serve più flessibilità, risorse su quello che serve” Il Tempo

In evidenza su TicinoNotizie.it le notizie di rilevanza nazionale e internazionale più importanti del giorno. VERONA (ITALPRESS) – “Siamo consapevoli che è ...Roma, 3 apr. (askanews) – Puntare tutte i gettoni sull’auto elettrica come chiede l’Ue significa, in un futuro non remoto, riaprire “anche le miniere italiane per estrarre litio, cobalto, titanio. Per ...