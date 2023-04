Pnrr | Tinagli Pd | ' troppi errori | errore cambio governance in corsa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “L'Italia è in ritardo sui ritardi. La verifica sull'attuazione delandava fatta mesi fa. Anche la scelta di modificare laed accentrare i poteri a palazzo Chigi e togliendoli al Mef, temo abbia provocato più danni che benefici”. Così l'eurodeputata del Pd Irene, presidente della commissione per i problemi economici e monetari al PE, in una intervista a La Stampa. “Ancora non è chiaro quale sia il nuovo piano che ha in mente il governo italiano, quali progetti voglia magari togliere e come pensi di riorientare gli investimenti: sicuramente all'interno delc'è una certa flessibilità e ci sono i margini per negoziare, però non possiamo continuare a temporeggiare. Il governo è in carica da quasi sette mesi: a quest'ora il piano modificato poteva essere pronto. Come ...