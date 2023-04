Pnrr, perderne una parte? 'Non ci penso nemmeno'. Meloni smentisce Molinari, ma clima teso (Di lunedì 3 aprile 2023) "Stiamo lavorando per rimodulare il piano" ma l'idea di "rinunciare a parte dei fondi" non è sul tavolo. Così fonti governative in risposta all'ipotesi lanciata oggi da Riccardo Molinari. Il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 aprile 2023) "Stiamo lavorando per rimodulare il piano" ma l'idea di "rinunciare adei fondi" non è sul tavolo. Così fonti governative in risposta all'ipotesi lanciata oggi da Riccardo. Il ...

