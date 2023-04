Pnrr | P De Luca | ' rinunciare a fondi? Pericolosa confusione maggioranza'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Se le Regioni del Sud non riescono a spendere tutte le risorse del Pnrr, meglio girare quei soldi a chi riesce a re… - Agenparl : Pnrr: Piero De Luca (Pd), “Rinunciare ai fondi? Pericolosa confusione in maggioranza” - - Antetempo : RT @fanpage: Se le Regioni del Sud non riescono a spendere tutte le risorse del Pnrr, meglio girare quei soldi a chi riesce a realizzare le… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Se le Regioni del Sud non riescono a spendere tutte le risorse del Pnrr, meglio girare quei soldi a chi riesce a realizzare le… - ErGazometro : @luca_arf @GiorgiaMeloni Bruciano i miliardi del PNRR e vanno alle mostre? -

Poi il: 'Non prendo in considerazione l'ipotesi di perdere le risorse. Prendo in ... tra cui quello del Veneto, dove a far gli onori di casa c'era il presidente di regione leghistaZaia. 'Non ...... Francesco Borioni (in rappresentanza di Articolo 1),Ceriscioli (ex governatore delle Marche)... dissesto idrogeologico, difesa del suolo e della costa " Giancarlo Scortichini" Alessia ......la trasmissione "Mezz'ora in più" trasmessa il 02 Aprile su Rai 3 in merito all'attuazione del. va in netta contrapposizione con quanto dichiarato dallo stesso Deche impegnato nelle ...

Pnrr: P. De Luca, 'rinunciare a fondi Pericolosa confusione ... Il Tirreno

Il Governo sta accumulando ritardi sull’attuazione del Pnrr per la sua incapacità e prova a scaricare le responsabilità su chi lo ha preceduto". Così il capogruppo Pd in Commissione politiche europee ...VERONA – Rassicura l’Italia, e anche le opposizioni, sui tanto citati ritardi del Pnrr,Giorgia Meloni. Arrivando al Vinitaly di Verona, accolta dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, fa ...