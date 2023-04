Pnrr, Molinari (Lega): 'E' meglio rinunciare a una parte dei fondi a debito di Bruxelles' (Di lunedì 3 aprile 2023) Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega, in un'intervista ad Affaritaliani ha parlato del Pnrr adombrando la possibilità di rinunciare a una parte dei soldi provenienti da Bruxelles. "... Leggi su globalist (Di lunedì 3 aprile 2023) Riccardo, capogruppo alla Camera della, in un'intervista ad Affaritaliani ha parlato deladombrando la possibilità dia unadei soldi provenienti da. "...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Pnrr, #Molinari: 'Ho parlato con molti sindaci di comuni piccoli e i problemi sono numerosi, ha senso indebitarsi c… - linofraschetti : RT @LucillaMasini: Il leghista Molinari sul PNRR: 'Ha senso indebitarsi con l'Ue per fare cose che non servono?'. Come quello che ci prova… - ZenatiDavide : Pnrr, Molinari (Lega): “Valutare di rinunciare a una parte dei fondi a debito”. Meloni: “Non prendo in considerazio… - OscarTrentin1 : RT @giosiferrandino: Il capogruppo della #Lega Riccardo #Molinari fa come la volpe con l’uva. Non riesce ad afferrare il grappolo, ma intan… - InfinitoIsacco : RT @LucillaMasini: Il leghista Molinari sul PNRR: 'Ha senso indebitarsi con l'Ue per fare cose che non servono?'. Come quello che ci prova… -