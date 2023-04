Pnrr | Meloni | Non sono preoccupata dai ritardi | stiamo lavorando molto

(Di lunedì 3 aprile 2023) (Agenzia Vista) Verona, 03 aprile 2023 "Nondaisulsu questo, anche per favorire soluzioni a problemi che oggi nascono ma che nonfigli delle scelte di questo governo. La Commissione, su alcuni progetti che erano già inseriti nel, sta chiedendo maggiore documentazione, e noifornendo quella documentazione. Mi pare però che, complessivamente, il clima di collaborazione sia ottimo e quindi non mi convince questa ricostruzione allarmista che leggo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso di un punto stampa a Vinitaly, a Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Pnrr: l’Italia in ritardo anche sulle modifiche. L’inerzia di Meloni ora preoccupa Bruxelles [dal nostro corrispond… - Italiantifa : La Meloni corre dal Presidente perché il #PNRR è quasi saltato.. Povero Mattarella. Che deve sopportare il piagnist… - ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'Ritardi del governo Meloni sul #PNRR? Di questo passo mi incolperanno di aver portato troppi sold… - ClaudiaBiddoccu : RT @M5SBerlino: Ospite a #RaiNews24 ?? Abbiamo parlato del caso creato dal Presidente del Senato La Russa, dei fallimenti del Governo Meloni… - monferratodocg : RT @janavel7: Quindi, accertato che il governo Meloni è incapace di governare il Pnrr, Mattarella ha dovuto pregare Draghi di dare (ancora… -

La Russa su via Rasella 'Una sgrammaticatura'.da Vinitaly chiude il caso così e lancia il 'liceo del Made in Italy'. La lista di uscite e ... Intanto è sempre più alto l'allarme sul: a ...A scatenare infine la querelle che impegna le cronache politiche da vari giorni, la nota di Palazzo Chigi di qualche giorno fa sulche in sostanza avrebbe addebitato alla Commissione europea la ...Anche la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando a Vinitaly del Piano ha osservato che certamente ce' un grande lavoro da fare, verificare la fattibilita' di alcune cose, e questo e' ...

"E' nostro interesse e dovere sostenere questo mondo e l'impegno del governo è anche al sostegno dei giovani e del ricambio generazionale. Il vino non è solo un fatto economico ma anche un fatto ...