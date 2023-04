Pnrr, l'ultima possibilità sono Eni-Enel. Il piano B del governo Meloni (Di lunedì 3 aprile 2023) Il governo sa che si sta giocando tanto con l'Europa. Dopo la decisione di uscire allo scoperto e dire chiaramente che molti dei progetti siglati con l'Ue sono irrealizzabili, con il rischio di dover rinunciare ad una fetta importante di quei 209 mld, ecco la contromossa del ministro Fitto. Il titolare del delicato dossier sui fondi europei - si legge su Repubblica - studia la strategia dei vasi comunicanti: riversare fondi dalle opere in ritardo a quelle certe. Il mese decisivo per sbloccare la trattativa con l’Europa è già cominciato: entro il 20 aprile arriverà il quadro dai ministeri dei progetti incagliati e da eliminare. Poi a maggio è previsto il confronto in Parlamento. L’obiettivo non è rinunciare a quei progetti, né alle risorse collegate. Ma di liberarne altrettante per andare più veloci ed evitare un clamoroso flop. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilsa che si sta giocando tanto con l'Europa. Dopo la decisione di uscire allo scoperto e dire chiaramente che molti dei progetti siglati con l'Ueirrealizzabili, con il rischio di dover rinunciare ad una fetta importante di quei 209 mld, ecco la contromossa del ministro Fitto. Il titolare del delicato dossier sui fondi europei - si legge su Repubblica - studia la strategia dei vasi comunicanti: riversare fondi dalle opere in ritardo a quelle certe. Il mese decisivo per sbloccare la trattativa con l’Europa è già cominciato: entro il 20 aprile arriverà il quadro dai ministeri dei progetti incagliati e da eliminare. Poi a maggio è previsto il confronto in Parlamento. L’obiettivo non è rinunciare a quei progetti, né alle risorse collegate. Ma di liberarne altrettante per andare più veloci ed evitare un clamoroso flop. Segui su ...

