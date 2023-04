**Pnrr: Lega ipotizza rinuncia a parte fondi, arriva stop Meloni 'non esiste'** (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - La smentita del Quirinale sull'incontro con Draghi e i contatti con Gentiloni, la fuga in avanti della Lega sulle risorse a debito a cui rinunciare, la richiesta delle opposizioni di averla in Aula per fugare ogni dubbio sul futuro del Pnrr. Ogni giorno la sua pena, per Giorgia Meloni. Ma da settimane, ormai, quella più grande è all'insegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finito ai tempi supplementari -un mese in più per ottenere la terza tranche da 19 miliardi- per dare la possibilità all'Italia di apportare modifiche e ultimare i 'compiti a casa'. A sparigliare, mentre la premier è a Verona per l'immancabile appuntamento del Vinitaly, ci pensa la Lega, nel giorno in cui il partito di Matteo Salvini mette a segno un risultato, in Friuli, ben al di sopra di ogni più rosea ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - La smentita del Quirinale sull'incontro con Draghi e i contatti con Gentiloni, la fuga in avanti dellasulle risorse a debito a cuire, la richiesta delle opposizioni di averla in Aula per fugare ogni dubbio sul futuro del Pnrr. Ogni giorno la sua pena, per Giorgia. Ma da settimane, ormai, quella più grande è all'insegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finito ai tempi supplementari -un mese in più per ottenere la terza tranche da 19 miliardi- per dare la possibilità all'Italia di apportare modifiche e ultimare i 'compiti a casa'. A sparigliare, mentre la premier è a Verona per l'immancabile appuntamento del Vinitaly, ci pensa la, nel giorno in cui il partito di Matteo Salvini mette a segno un risultato, in Friuli, ben al di sopra di ogni più rosea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaMalpezzi : Nelle ore in cui la premier dichiara che ci sono 'ricostruzioni allarmistiche e non perderemo le risorse', la Lega… - LegaSalvini : Marco Campomenosi: Il #Pnrr è certamente una grande opportunità ma i tempi sono molto stretti e l'impennata dei pre… - Aliseiafaery : RT @CarloCalenda: Rinunciare ai fondi del PNRR, come chiesto dalla Lega, non sarebbe solo un danno materiale per l’Italia, ma anche un irre… - MaxiSironi : RT @CarloCalenda: Rinunciare ai fondi del PNRR, come chiesto dalla Lega, non sarebbe solo un danno materiale per l’Italia, ma anche un irre… - OrtigiaP : Pnrr, Lega: 'Valutare la rinuncia a una parte dei fondi'. Bomba nel governo 'Spenderli per spenderli non ha senso,… -