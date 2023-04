Pnrr, fonti governo: "Rinunciare a parte fondi? Ipotesi non sul tavolo" (Di lunedì 3 aprile 2023) "Rinunciare a parte fondi del Pnrr? L'Ipotesi non è sul tavolo". Così autorevoli fonti di governo all'Adnkronos sull'Ipotesi, accarezzata dal leghista Riccardo Molinari, di Rinunciare a parte dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) "del? L'non è sul". Così autorevolidiall'Adnkronos sull', accarezzata dal leghista Riccardo Molinari, didei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaOpinione : OLIVI (PD) * IDROELETTRICO: « GIUNTA PAT E PARLAMENTARI TRENTINI OTTENGANO UNA MODIFICA DEL PNRR, CON LA PROMOZIONE… - ElenaBascelli : @Ariachetira Il governo, da quel che dice Garavaglia, che preferisce rinunciare a parte del pnrr, non è capace di s… - Giancar70336148 : RT @myrosycandy: “Ha Stato Conte” Un grande Marco #Travaglio sul #FattoQuotidiano di oggi mette nero su bianco la verità sul #PNRR, in rig… - Paola222006421 : RT @myrosycandy: “Ha Stato Conte” Un grande Marco #Travaglio sul #FattoQuotidiano di oggi mette nero su bianco la verità sul #PNRR, in rig… - marialuisadondi : RT @myrosycandy: “Ha Stato Conte” Un grande Marco #Travaglio sul #FattoQuotidiano di oggi mette nero su bianco la verità sul #PNRR, in rig… -