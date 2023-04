Pnrr, fonti governo: "Rinunciare a parte fondi? Ipotesi non sul tavolo" (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Rinunciare a parte fondi del Pnrr? L'Ipotesi non è sul tavolo". Così autorevoli fonti di governo all'Adnkronos sull'Ipotesi, accarezzata dal leghista Riccardo Molinari, di Rinunciare a parte dei fondi a debito del Pnrr, nel caso in cui non fosse possibile modificarne la destinazione. "Le risorse verranno solo rimodulate, ma al momento non c'è alcuna intenzione di Rinunciare a parte dei fondi" messi a disposizione dell'Italia dall'Europa con il Next Generation Eu. "Al momento -chiariscono fonti dell'esecutivo in prima linea nella gestione del dossier- quello che si sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "del? L'non è sul". Così autorevolidiall'Adnkronos sull', accarezzata dal leghista Riccardo Molinari, dideia debito del, nel caso in cui non fosse possibile modificarne la destinazione. "Le risorse verranno solo rimodulate, ma al momento non c'è alcuna intenzione didei" messi a disposizione dell'Italia dall'Europa con il Next Generation Eu. "Al momento -chiarisconodell'esecutivo in prima linea nella gestione del dossier- quello che si sta ...

