Pnrr, fonti governo: rinuncia a fondi non presa in considerazione (Di lunedì 3 aprile 2023) Il governo è al lavoro per una "rimodulazione" del piano ma l'idea di rinunciare a parte dei fondi - come ipotizzato dal capogruppo leghista Molinari - "non è previsto, non è preso in considerazione". ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilè al lavoro per una "rimodulazione" del piano ma l'idea dire a parte dei- come ipotizzato dal capogruppo leghista Molinari - "non è previsto, non è preso in". ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tfnews_t : #PNRR, fonti #Governo: “Rinunciare a parte fondi? Ipotesi non sul tavolo” #economia #tfnews #cronaca #italia… - ItalyNowadays : Fonti governo, rimoduliamo Pnrr ma senza rinunciare ai fondi. - fisco24_info : Fonti governo, rimoduliamo Pnrr ma senza rinunciare ai fondi: Idea non è sul tavolo, spazio a progetti realizzabili… - rtl1025 : ??? 'Stiamo lavorando per rimodulare il piano' ma l'idea di 'rinunciare a parte dei fondi' non è sul tavolo. Lo spi… - AgenziaOpinione : OLIVI (PD) * IDROELETTRICO: « GIUNTA PAT E PARLAMENTARI TRENTINI OTTENGANO UNA MODIFICA DEL PNRR, CON LA PROMOZIONE… -