Pnrr e P.a. sotto stress, corsa per potenziare uffici (Di lunedì 3 aprile 2023) Per mettere al sicuro il Pnrr, si lavora anche a potenziare la P.a. La messa a terra del Piano ha messo sotto "stress" la struttura burocratica della pubblica amministrazione, che "probabilmente non ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Per mettere al sicuro il, si lavora anche ala P.a. La messa a terra del Piano ha messo" la struttura burocratica della pubblica amministrazione, che "probabilmente non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nclosing123 : @VerdeVetriolo @colvieux La luna e' proposte in campo,i partiti come i 5s che le sostengono,fondi Pnrr che rischiam… - Barbarameloni11 : La Meloni è stata richiamata all'ordine da Mattarella. Occorre attuare il PNRR, il piano di spoliazione dell'Italia… - AnnaRomanelli65 : @AlRobecchi @_zg_c Comunque Draghi non è mai stato sfiduciato forse non aveva tutta 'sta voglia di gestire un #pnrr… - LicenzaPoetica : 191,5 MLD di cui 122,6 sotto forma di PRESTITI Restanti 68,9 come sovvenzioni DA RIMBORSARE con contributi alla Ue… - VivianiMarco : RT @Maselli_Andrea: Provate ad immaginare un tizio che, spacciandosi per #pacifista e rivolgendosi ad un'ucraina sotto i bombardamenti che… -