Pnrr, è corsa contro il tempo per rimodulare i progetti (Di lunedì 3 aprile 2023) È corsa contro il tempo per salvare e rispettare le scadenze del il Pnrr. Ma si allungano i tempi per l'esame del decreto che approderà in Aula al Senato dopo Pasqua, e non più martedì 4 aprile. Lo slittamento è legato alle riformulazioni di alcuni emendamenti annunciati dal governo. Il voto in Commissione bilancio, dunque, potrebbe iniziare tra martedì sera e mercoledì. Il provvedimento dovrà poi passare alla Camera e andrà convertito in legge entro il 25 aprile. Il governo ha 30 giorni di tempo per rimodulare i progetti relativi alla terza tranche da 19 miliardi, entro fine aprile dovrà consegnare il ...

