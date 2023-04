Pnrr, Conte: “Spaccature governo preoccupano, sì a tavolo comune” (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “Le Spaccature del governo ci preoccupano, sul Pnrr non possiamo permetterci di rinunciare a queste somme e nemmeno a parte di queste somme, non possiamo permetterci anche un solo euro. Ribadiamo il nostro appello al governo: mettiamoci attorno a un tavolo, il M5S c’è, è disponibili a percorrere tutti insieme una strada trasparente affinché nemmeno un euro di queste risorse vada disperso”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, arrivando a Montecitorio. E sulle critiche del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ha accusato il governo Conte di aver chiuso il Pnrr ‘frettolosamente’, Conte sottolinea: “Noi abbiamo consegnato un piano in fase di ultimazione, poi è stato completato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ledelci, sulnon possiamo permetterci di rinunciare a queste somme e nemmeno a parte di queste somme, non possiamo permetterci anche un solo euro. Ribadiamo il nostro appello al: mettiamoci attorno a un, il M5S c’è, è disponibili a percorrere tutti insieme una strada trasparente affinché nemmeno un euro di queste risorse vada disperso”. Così il leader del M5S Giuseppe, arrivando a Montecitorio. E sulle critiche del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ha accusato ildi aver chiuso il‘frettolosamente’,sottolinea: “Noi abbiamo consegnato un piano in fase di ultimazione, poi è stato completato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'Ritardi del governo Meloni sul #PNRR? Di questo passo mi incolperanno di aver portato troppi sold… - LFerraraM5S : Il Governo sta mettendo a rischio i progetti del PNRR con la sua azione politica confusa e inconcludente. Se non ca… - Mov5Stelle : L’INTERVENTO DI GIUSEPPE CONTE SUL CORRIERE DELLA SERA @GiuseppeConteIT Leggi qui il testo integrale ??… - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: Il Governo vuole rimodulare il Pnrr senza rinunciare a parte dei fondi. Per il Pd nella maggioranza è caos totale. Cont… - TovarishM5S : RT @Vulvia2: Lo sapevate? I soldi del PNRR non li ha portati Conte. Se li ha portati Conte, sono troppi. Se non sono troppi, in fondo n… -