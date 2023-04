Pnrr, Conte: “Le spaccature nel governo ci preoccupano, propongo un tavolo comune per gestire con trasparenza le risorse” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Le spaccature nel governo ci preoccupano. Per quanto riguarda il Pnrr, non possiamo permetterci di rinunciare neppure a una parte di queste risorse e di sprecare neppure un solo euro“. Giuseppe Conte convoca un punto stampa arrivando alla Camera dei deputati e rilancia la sua proposta: “Ribadiamo il nostro appello al governo: mettiamoci intorno ad un tavolo, il M5s c’è per percorrere una strada trasparente affinché nessuna risorsa vada dispersa”. Poi Conte replica al sottosegretario Fazzolari che aveva accusato il governo Conte II di aver allestito il piano frettolosamente. “Noi abbiamo consegnato un piano ancora in fase di ultimazione, è stato poi completato e presentato da Draghi. È ridicolo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) “Lenelci. Per quanto riguarda il, non possiamo permetterci di rinunciare neppure a una parte di questee di sprecare neppure un solo euro“. Giuseppeconvoca un punto stampa arrivando alla Camera dei deputati e rilancia la sua proposta: “Ribadiamo il nostro appello al: mettiamoci intorno ad un, il M5s c’è per percorrere una strada trasparente affinché nessuna risorsa vada dispersa”. Poireplica al sottosegretario Fazzolari che aveva accusato ilII di aver allestito il piano frettolosamente. “Noi abbiamo consegnato un piano ancora in fase di ultimazione, è stato poi completato e presentato da Draghi. È ridicolo che ...

