Pnrr | Casini | ‘serve patto tra Governo e opposizione e tra Stato ed Enti locali’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – "Bisogna scegliere i terreni sui quali l'una e l'altra parte possono battersi. E il Pnrr non deve essere tra questi, se si vuole fare il bene del Paese. Il Governo dovrebbe lasciare da parte la presunzione di poter fare tutto da solo e l'opposizione la demagogia, e per questo serve un patto di natura politica. Poi ne serve uno istituzionale tra Regioni ed Enti locali da una parte e Stato centrale dall'altra, perché le materie interfacciano tanti soggetti". E "non vanno esportate a Bruxelles le risse politiche nazionali. E non serve rimpallarsi reciprocamente le responsabilità dei problemi". Lo afferma Pier Ferdinando Casini in un'intervista al 'Corriere della Sera'."Non si è mai vista dopo il piano Marshall -ricorda l'ex presidente della ...

