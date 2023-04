**Pnrr: Calenda, 'rinuncia fondi come chiede Lega irreparabile disastro'** (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "rinunciare ai fondi del Pnrr, come chiesto dalla Lega, non sarebbe solo un danno materiale per l'Italia, ma anche un irreparabile disastro reputazionale. Ci metterebbe nell'impossibilità di portare avanti qualsiasi progetto/richiesta in Ue con credibilità". Così Carlo Calenda su twitter. "Abbiamo fatto proposte concrete al Governo per utilizzarli rapidamente su industria 4.0 e Italia Sicura. Siamo pronti a confrontarci con spirito costruttivo. Ma per favore non commettete un errore madornale per l'Italia". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "re aidel Pnrr,chiesto dalla, non sarebbe solo un danno materiale per l'Italia, ma anche unreputazionale. Ci metterebbe nell'impossibilità di portare avanti qualsiasi progetto/richiesta in Ue con credibilità". Così Carlosu twitter. "Abbiamo fatto proposte concrete al Governo per utilizzarli rapidamente su industria 4.0 e Italia Sicura. Siamo pronti a confrontarci con spirito costruttivo. Ma per favore non commettete un errore madornale per l'Italia".

